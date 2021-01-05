إيران تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2021/01/05 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء

(5 كانون الثاني 2021)، تسجيل أول حالة

إصابة بسلالة كورونا الجديدة لشخص قادم

من بريطانيا.

وقال وزير الصحة، سعيد نمكي، في تصريح

نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "السل

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