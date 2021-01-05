كربلاء :مركز يهتم بالاسرة والامراض السلوكية يعلن الحالات التي عالجها خلال 2020

2021/01/05 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مدير مركز الإرشاد الأسري في كربلاء

التابع إلى العتبة الحسينية المقدسة

ان مركزه قام باستقبال مختلف الحالات

والاستشارات، والمتابعات الميدانية

التي تخص الاسرة والطفل والمشكلات

الزوجية بالتنسيق مع

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