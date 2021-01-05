إيران تسجل اول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

2021/01/05 | 14:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة لشخص قادم من بريطانيا.

وقال وزير الصحة، سعيد نمكي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن “السلالة الجديدة من فايروس كورونا وصلت إلى إيران لشخص جاء من بريطانيا”.

وأضاف، أنه “تم العثور على أول حالة للفايروس المتحور، لمواطن جاء من بريطانيا، بعد إجراء اختبار للشخص من قبل الملاكات الصحية في البلاد”، مشيراً إلى أن “المواطن نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضاف، أن “تم إجراء اختبار لعائلة المريض، ولم تظهر لديهم أعراض لفايروس كورونا المتحور”، مبيناً أن “هذه الحالة هي الوحيدة لشخص دخل المستشفى بسبب السلالة الجديدة”.

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