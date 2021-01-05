الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين (المدنيين والعسكريين)

2021/01/05 | 14:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (5 كانون الثاني 2020) إنه تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

ووجهت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم ، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "المالية أوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني من العام 2021".

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