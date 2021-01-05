افتتاح ثاني دائرة للجوازات في الفلوجة

2021/01/05 | 14:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

اعلن مدير دائرة الاحوال المدينة والجوازات والاقامة في العراق اللواء رياض الجندي ، الثلاثاء، عن افتتاح ثاني دائرة للجوازات في محافظة الانبار .وقال الجندي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” دائر الاحوال المدنية والجوزات والاقامة افتتحت ثاني بناية لها في الانبار في مدينة الفلوجة بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الامنية في المحافظة في خطوة هي الاول من نوعها ومن المؤمل شمول المناطق الغربية ومحافظتي نينوى وكركوك لتسهيل مهمة الحصول على المستمسكات الرسمية للمواطنين دون عناء “.واضاف ان” الجهات المعنية سعى الى افتتاح دوائر للجنسية والجوازات في المناطق التي تفتقر لوجود مثل هكذا دوائر ضمن خطة اعدتها وزارة الداخلية تسهيل الحصول على جواز السفر ، مبينا ان” افتتاح دائرة جوازات الفلوجة سوف يساهم في انجاز معاملات المواطنين من اقضية الفلوجة والكرمة والعامرية والنواحي القريبة من مدينة الفلوجة لاختزال الوقت دون الحاجة الى الذهاب الى مدينة الرمادي التي تبعد نحو 45 كم عن مدينة الفلوجة “.يشار الى ان محافظة الانبار تضم دائرة واحدة فقط للجوازات مما يصعب الحصول على جواز السفر نتيجة الاقبال الكبير من المواطنين على اغتنام هذه الوثيقة الرسمية المهمة “.



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