الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب المتقاعدين

2021/01/05 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، عن مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وأضاف: أنه بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه.

PUKmedia عن اعلام المصرف

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