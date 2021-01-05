2021/01/05 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار البصرة الدولي من ضبط مسافر تركي بحوزته طائرة مسيرة يمنع دخولها البلاد قادماً على متن الخطوط الجوية القطرية.

وأشارت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أنه "تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المعنية والمختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط طائرة مسيرة بحوزة مسافر تركي في مطار البصرة الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط طائرة مسيرة بحوزة مسافر تركي في مطار البصرة الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).