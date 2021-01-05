ا ف ب: واشنطن تمدّد الإعفاء الممنوح لبغداد لاستيراد الطاقة من طهران لثلاثة أشهر

2021/01/05 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس أنّ الولايات المتّحدة مدّدت لثلاثة أشهر إضافية الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، ممّا سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول انه بموجب الإعفاء الجديد سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية حتى مطلع نيسان، أي بعد شهرين ونصف من تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم، وأشار الى ان هذا الإعفاء الجديد يعد الأطول أمداً من سائر الإعفاءات السابقة، غير أنّ هذا الإعفاء لن يحلّ مشاكل بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء.

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