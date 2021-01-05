ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بعناق حار

2021/01/05 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي تستضيفها مدينة العلا شمال غربي المملكة.

وتميز الاستقبال بعناق حار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وتأتي هذه القمة الخليجية بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية ستفتح حدودها البرية والجوية مع قطر.

ووصل إلى مطار مدينة العلا أيضا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية.

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