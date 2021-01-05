2021/01/05 | 14:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يجمد عمل أحد مستشاريه بسبب تصريحات عن سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/05 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجمد عمل أحد مستشاريه بسبب تصريحات عن سليماني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجمد عمل أحد مستشاريه بسبب تصريحات عن سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).