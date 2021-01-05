2021/01/05 | 14:35 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتطرق هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" إلى العناوين التالية: مشهد صادم وكارثي بعد احتفالات رأس السنة في لبنان.



حفل غنائي في الكويت يثير موجة من الجدل.



طفلة فلسطينية تتغلب على الشلل بركوب الخيل.



عراقيات كفيفات يتعلمن الخياطة.



هدية من رونالدو إلى اللاعب عمر السومة.

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