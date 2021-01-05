أول تهنئة أوروبية بمئوية الجيش العراقي

2021/01/05 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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التقى وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون بمكتبه في مقر الوزارة، الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، سعادة سفير الجمهورية الفرنسية في العراق برونو اوبير والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

واكد السيد برونو اوبير، وقوف فرنسا الى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل.

هذا وقدم السفير الفرنسي التهنئة للجيش العراقي بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسه، متمنياً له النجاح والتقدم.

يتبع.



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