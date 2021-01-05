المفوضية توجه دعوة إلى الدول الأجنبية والعربية والهيئات الدبلوماسية لمراقبة الانتخابات المقبلة

2021/01/05 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، دعوة إلى الدول الأجنبية والعربية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق لمراقبة الانتخابات المقبلة.

وقالت المفوضية خلال كلمتها الاسبوعية التي تلقتها (بغداد اليوم)، إنها "تدعو الدول الأجنبية والعربية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق فضلا عن المنظمات المحلية لمراقبة العملية الانتخابية بمراحلها كافة وبما يحقّق النزاهة والعدالة في الاستحقاق الانتخابي القادم".

وأضافت، أن "‎مراكز التسجيل التابعة لمفوضية الانتخابات افتتحت ابوابها لاستقبال الناخبين لتحديث بياناتهم استعدادا لانتخاب مجلس النواب العراقي 2021، منذ الثاني من الشهر الحالي وستستمر لغاية الثاني من شباط لعام 2021 ، لاجراء اي من حالات التحديث المتضمنة (التغيير, الحذف, الاضافة, التصحيح, النازحين, والقوات الامنية) مع استمرارية عملية التسجيل الالكتروني وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، ولاسناد عملية التحديث والاسراع في انجازها تم تسيير فرق جوالة والبالغ عددها (853) فرقة جوالة في عموم العراق".

وأضافت، أن "مجلس المفوضين صادق على نظام الشكاوى والطعون الانتخابية والتي تفسح المجال للناخبين ووكلاء الاحزاب السياسية اوالتحالفات تقديم شكاوى خلال مرحلة التحديث".

‎وتابع بيان الكلمة الأسبوعية انه "على صعيد آخر نظم مجلس المفوضين عمل المفوضية ، وعملها مع شركاء العملية الانتخابية لما لهم من دورمهم في توعية وتثقيف الناخبين على المشاركة الانتخابية، من خلال التصّديق على عدد من الانظمة والاجراءات، فقد صّدق المجلس على نظام وتعليمات التحالفات والادماج للاحزاب السياسية ، حيث يتم تقديم طلبات التحالف الى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية حصراً، كما على التحالفات السياسية المصادق عليها سابقا والتي ترغب المشاركة بالانتخابات الالتزام بالتوقيتات الزمنية وتقديم تحديث نهائي بالاحزاب المنضوية داخلها".

‎وأشار إلى أن "المجلس صّدق على نظام وتعليمات التسجيل والمصادقة على المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح و يمكن تقديم قوائم المرشحين للحزب والتحالف السياسي والمرشح الفرد الذين يرومون خوض الانتخابات في مكاتب المحافظات الانتخابية وكذلك مكتبي الكرخ والرصافة بالنسبة لمرشحي محافظة بغداد".

‎وتابعت، أنه "في صعيد متصل صّدق المجلس على نظام وكلاء المرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية لدورهم المهم في مراقبة مراحل العملية الانتخابية ويحق لهم تقديم الشكاوى ان وجد خلل ما، فضلا عن تصديق المجلس على نظام الحملات الانتخابية الخاصة بالتحالفات والاحزاب السياسية، ونظام وسائل الاعلام، لما لهم من دور مهم في ايصال المعلومة الصحيحة والموثوقة ودورهم في توعية وتثقيف الناخبين".

‎ولفتت المفوضية، إلى انه "انسجاما مع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة 39/ رابعا المتضمنة (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا) صّدق مجلس المفوضين على اجراءات التسجيل البايومتري لناخبي الخارج بما يضمن حقهم في المشاركة الانتخابية".

وبينت أنه "تم التصديق على نظام اعتماد المراقبين المحليين و الدوليين لما لهم من دور حيوي ومهم في نزاهة العملية الانتخابية، وهذا ماتباحث به رئيس مجلس المفوضين ( جليل عدنان خلف) وعدد من اعضاء المجلس مع نائب رئيس البعثة اليابانية التابعة للسفارة اليابانية في العراق حول دور المنظمات الدولية في تعزيز نزاهة العملية الديمقراطية".

‎ودعت المفوضية بحسب بيانها، "الناخبين كافة مراجعة مركز التسجيل القريب من محل سكنهم لإتمام عملية التحديث والتسجيل للوصول الى سجل ناخبين رصين يضمن صوتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، كما وتوجه الدعوة الى الدول الأجنبية والعربية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق فضلا عن المنظمات المحلية لمراقبة العملية الانتخابية بمراحلها كافة وبما يحقّق النزاهة والعدالة في الاستحقاق الانتخابي القادم".

‎وأشارت إلى أن "مفوضية الانتخابات وجهت العديد من الكتب الرسمية بخصوص تثبيت موظفي العقود وعودة المستبعدين منهم لما لهم من خبرات فنية وادارية انتخابية وآخرها كتاب في 28/12/2020 تأكيدا على الكتب الصادرة بخصوص تثبيت موظفي العقود الى مكتب رئيس الوزراء لادراج موضوع التثبيت ضمن اجتماع مجلس الوزراء وان يكون ضمن الموازنة التشغيلية الاعتيادية لسنة 2020".

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