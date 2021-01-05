نائب يعلن عن استحصال الموافقة الرسمية لفتح منفذ الثغر الحدودي مع ايران شمالي البصرة

2021/01/05 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلن النائب عن تحالف سائرون في محافظة البصرة مظفر إسماعيل الفضل عن استحصال الموافقة على فتح منفذ الثغر الحدودي مع ايران .مشيرا الى ان الموافقة جاءت بعد متابعة شخصية مع هيئة المنافذ الحدودية .وقال في بيان " ان دائرة العمليات والخطط التابعة الى هيئة المنافذ الحدودية ومن خلال البحث عن مقترحنا وافقت الهيئة على افتتاح المنفذ الرابط بين العراق وإيران عبر ناحية الثغر التابعة الى قضاء القرنة شمالي البصرة .واكد الفضل ان المنفذ يسهم بتشغيل مالايقل عن 2000 عاطل عن العمل في الناحية والقضاء فضلا للنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة ولمناطق شمالي البصرة على وجه الخصوص ./انتهى

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