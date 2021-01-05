2021/01/05 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العماره /اعلنت جامعة ميسان، الثلاثاء ، اطلاق شعارها الجديد والمعتمد رسميا في كلياتها العلمية والإنسانية بعد حصول موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .وذكر بيان لإعلام الجامعة بالمناسبة " جاء الشعار الجديد من أجل التعبير عن هوية الجامعة العلمية وسياستها المنهجية ، ودورها المتميز في تعزيز الثقافة ودفع عجلة الحركة العلمية والبحثية ليكون انطلاقة جديدة للانتصار المعرفي تزامنا مع انتصارات جيشنا الباسل وعيده الاغر في ٦ كانون الثاني .سوبين " ان الشعار يحمل الرموز والدلالات المعبرة عن المعالم الحضارية والعلمية لمحافظة ميسان بعد فوز هذا الشعار في المسابقة التي أطلقتها جامعة ميسان لاختيار أفضل تصميم لشعار يليق بالجامعة الأم في المحافظة ./انتهى س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة ميسان تطلق شعارها الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة ميسان تطلق شعارها الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).