مطار السليمانية: نشاطنا توقف بنسبة 30%


مطار السليمانية: نشاطنا توقف بنسبة 30%
2021/01/05 | 14:51 - المصدر: آي كيو نيوز
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