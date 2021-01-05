الكاظمي يمنع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من الظهور بوسائل الإعلام إلا بموافقته

2021/01/05 | 14:56 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 44 دقیقة

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وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بمنع جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من الظهور في المقابلات الإعلامية، إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموقعة من السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة محمد حميد كاظم، اليوم، 5 كانون الثاني 2021، "نؤكد توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، المؤرخ في 8 تشرين الثاني 2020 المتضمن، انه يمنع منعا باتا ظهور جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من إجراء المقابلات الإعلامية والتصريحات في وسائل الإعلام بشتى أنواعها عن معلومات ومواقف قد يمس بها الأمن الوطني العراقي، إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية".

ويأتي التوجيه الأخير لرئيس الوزراء، بعد توجيهه في حزيران 2020، بمنع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والقادة والآمرين، من إبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ر.إ

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