الدولار يهبط واليوان يدعم العملات عالية المخاطر

2021/01/05 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الثلاثاء بعدما رفعت الصين سعر الصرف الرسمي لليوان لأعلى مستوى في 30 شهرا مما دعم الطلب على عملات أخرى.

وحدد بنك الصين المركزي نقطة المنتصف الرسمية لليوان عند أكثر من 6 مقابل الدولار قبل فتح السوق.

وفي تعاملات السوق الخارجية، ارتفع اليوان إلى أكثر من 6 لأول مرة منذ يونيو حزيران 2018.

ونزل مؤشر الدولار إلى نحو 90 وكان قد تراجع إلى أكثر من 89 يوم الاثنين لأول مرة منذ أبريل نيسان 2018 .

وقفز الدولار الأسترالي، وهو مقياس للإقبال على المخاطرة يميل للاقتداء باليوان إلى 77 سنت أمريكي خلال التعاملات في لندن مقتربا من أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند أكثرمن 77 سنت الذي لامسه في آخر أيام 2020.

ونزل الدولار إلى نحو 103ين وكان قد هبط إلى نحو 103يوم الاثنين لأول مرة منذ مارس آذار.

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