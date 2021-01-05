2021/01/05 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استعبد عضو مجلس النواب حسن خلاطي، قيام المجلس برد مشروع قانون الموازنة الى الحكومة الاتحادية خلال الفترة المقبلة.

ويعتزم مجلس النواب مناقشة بنود موازنة 2021 الاسبوع المقبل بعد حصول كل نائب على نسخة من مشروع القانون.

وقال خلاطي في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه يستبعد قيام مجلس النواب بإعادة مشروع قانون موازنة 2021 الى الحكومة، لان المجلس "حريص على عدم خلق فوضى مالية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "عدم تمرير الموازنة يساهم بخلق فوضى اقتصادية تشبه ما حصل في العام 2014".

وأكد أن "مجلس النواب حث الحكومة الحالية على ارسال موازنة 2020 في بداية تسلمها لزمام الحكم لكنها اعتمدت مبدأ 1/12 في صرف النفاقات التشغيلة والاقتراض الداخلي والخارجي".

وكشف عن أنه من غير الممكن اعتماد طريقة 1/12 في صرف النفقات التشغيلية خلال العام 2021 لعدم وجود موزانة في العام السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يستبعد رفض موازنة 2021: نمررها لكي لا نخلق فوضى اقتصادية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يستبعد رفض موازنة 2021: نمررها لكي لا نخلق فوضى اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).