2021/01/05 | 14:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: بدأت أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدول الأعضاء ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وصول القادة إلى قاعة مرايا؛ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق القمة الخليجية الـ41 في مدينة العُلا السعودية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق القمة الخليجية الـ41 في مدينة العُلا السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).