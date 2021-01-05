الاقليم يسجل 982 حالة تعافي من كورونا

2021/01/05 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن تسجيل 982 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "314"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



فحوصات: (2932 فحوصات جديدة)

• (1115) اربيل

• (559) السليمانية

• (1195) دهوك

• (0) حلبجة

• (34) كرميان

• (29) رابرين

2.



الاصابات: (10 اصابات جديدة)

• (21) اربيل

• (32) السليمانية

• (50) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (2) رابرين

3.



الشفاء: (982 حالة شفاء جديدة)

• (334) اربيل

• (175) السليمانية

• (382) دهوك

• (2) حلبجة

• (37) كرميان

• (52)رابرين

4.



الوفيات: (6 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

يتبع.........

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