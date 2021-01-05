ايران تسجل اول اصابة بفايروس كورونا المتحور

2021/01/05 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا المتحور، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة بالقطاع الطبي لمواجهة الجائحة.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن المصاب بالسلالة الجديدة كان عائدا من بريطانيا، على ما أوردت وكالة "رويترز".

فيما لم تتوفر مزيد من المعلومات حول الإصابة الجديدة.

وكانت بريطانيا قد كشفت الشهر المنصرم من العام الماضي عن سلالة جديدة أكثر عدوى بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالسلالة الحالية من الوباء.

وسارعت العديد من الدول إلى وقف الرحلات مع بريطانيا لمنع وصول كورونا المتحور إلى أراضيها.

PUKmedia وكالات

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