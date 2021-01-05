الفياض والغانمي وعناد يشيدون بالمواقف المشرفة لقادة النصر

2021/01/05 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن حفظ السيادة والقرار الوطني يمثل أهمية كبرى للعراق.

وقال الفياض في الحفل التأبيني الرسمي للذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر ،الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق اليوم يقف على قدميه ليدافع عن سيادته"، لافتاً إلى: أننا "نفتخر بالجيش العراقي ونعتبره سوراً للوطن".

وأشار الفياض إلى أن "الشهيد المهندس كان يعمل على عدم حدوث أي ثغرة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية"، مبيناً أن "الحشد الشعبي سيبقى الأمين لجميع الشهداء".

وأضاف: أننا "نفتخر بالجيش العراقي ونعتبره سوراً للوطن".

من جانبه قال وزير الداخلية عثمان الغانمي: "نقدم التعازي للشعب العراقي ولأبناء مؤسسة الحشد الشعبي باستشهاد قادة النصر"، مشيداً "بدور شهداء قادة النصر في مقارعة الإرهاب".

من جانبه اكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، ان الشهيد المهندس ورفاقه كان لهم دورا في محاربة داعش.

وقال عناد في كلمته خلال الحفل التأبيني : "نقف اليوم لنستذكر نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس لانه ورفاقه كان لهم دور في محاربة داعش".

واشار الى ان " : الشهيد المهندس كانت له مواقف مشرفة"

بدوره، قال وزير الداخلية عثمان الغانمي: " نقدم التعازي للشعب العراقي ولابناء مؤسسة الحشد الشعبي باستشهاد قادة النصر"، مشيدا "بدور شهداء قادرة لنصر في مقارعة الإرهاب".

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