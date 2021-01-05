2021/01/05 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..وزارة التربية تُعلن عن قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ”الانتساب” للعام الدراسي الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. وزارة التربية تُعلن عن قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ”الانتساب” للعام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. وزارة التربية تُعلن عن قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ”الانتساب” للعام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).