الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المشمولين شبكة الحماية الاجتماعية

2021/01/05 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (05 كانون الثاني 2021)، مباشرته بتوزيع رواتب المشمولين شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأشار المصرف إلى أن "المتقاعدين بإمكانهم استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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