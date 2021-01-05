التربية تعلن عن قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ’’الانتساب’’ للعام الدراسي 2020 -2021

2021/01/05 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة التربية ، قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ"بالانتساب" للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان ، وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة في المعاهد للعام الدراسي الحالي بـ"الانتساب" .من جانبها حددت المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهد خطي بتدريس أولادهم بالمنزل ، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب .كما استثنت الضوابط من التقديم على الانتساب طلبة الخامس الا في حالتين (طلبة الدراسة المسائية المنتسبين في احد صنوف الاجهزة الامنية ، او ممن لديه حالة مرضية مستعصية تعضدها التقارير الطبية) ، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021 .

يتبع .



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