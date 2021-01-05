“غايتها انتخابية”.. سياسي كردي يعتبر أزمة حصة كردستان بالموازنة ’’مفتعلة’’

2021/01/05 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء (05 كانون الثاني 2021)، عدم وجود ضمانات على موافقة البرلمان الاتحادي على حصة الإقليم في موازنة 2021، فيما أشار إلى أن أزمة حصة كردستان في الموازنة مفتعلة.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأزمة حول حصة الإقليم مفتعلة من قبل جهات سياسية لأغراض انتخابية، وتحاول تسويق خطاب الكراهية ضد الإقليم حتى تزداد شعبيتهم".

وأضاف قائلاً: "لو نظرنا لحصة الإقليم، فإنها أقل من النسبة السكانية والمحافظات الأخرى، لأن أكثر من 9 تريليونات دينار ستذهب للموازنة التشغيلية، وهي رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والبيشمركة، وتبقى أقل من 4 تريليونات فيها جميع الالتزامات الأخرى".

وأشار إلى أن "الإقليم لديه التزامات مع الشركات النفطية، وكذلك التزامات اجتماعية، وأيضاً مشاريع معطلة، وما أقرته الحكومة غير مناسب، ولكن نظراً لوضع البلد والأزمة الاقتصادية قبلنا بهذه الحصة، ولكن لن نقبل بالمزايدة على وضعنا إطلاقاً".

وكان النائب أحمد الكناني قد قال في وقت سابق، خلال مقابلة متلفزة، إن "الاقليم غير ملتزم بالدستور، وهذه الموازنة لو انتبه عليها الجميع سوف يرى انحيازا للاقليم".

وبيّن، أن "الموازنة خصصت 13 ترليون و900 مليار للإقليم في هذه السنة، فيما محافظات للوسط والجنوب 12 ترليون و600 مليار فقط".

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