رئيس هيئة الحشد الشعبي :حفظ السيادة والقرار الوطني يمثل أهمية كبرى للعراق

2021/01/05 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ان حفظ السيادة والقرار الوطني يمثل أهمية كبرى للعراق.وقال في الحفل التأبيني الرسمي للذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر:" اننا نفتخر بالجيش العراقي ونعتبره سوراً للوطن، والعراق اليوم يقف على قدميه ليدافع عن سيادته".واضاف" يدنا الضاربة واحدة تدافع عن حقوق مشتركة".وأكد الفياض:" ان الحشد الشعبي سيبقى الامين لجميع الشهداء، مشيرا الى ان الشهيد المهندس كان يعمل على عدم حدوث أي ثغرة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية"./انتهى7

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