اتحاد المقاولين العراقيين يكلف الحمداني لادارة فرع كركوك

2021/01/05 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / نينا/ كلف اتحاد المقاولين العراقيين رجل الأعمال والمقاول احمد عبد الواحد الحمداني , لأدارة فرع كركوك , بما يسهم بتنسيق العمل وتنظيم عمل المقاولين وحل مشاكلهم والتواصل معهم ./انتهى

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