قمة تاريخية في العلا.. انطلاق أعمال الدورة 41 لمجلس التعاون الخليجي

2021/01/05 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة العلا السعودية، الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ41، وسط انفراجة تحققت في الخلاف المستمر منذ ثلاثة أعوام بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

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