عاجل | تصريحات كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح في الحفل التأبيني

2021/01/05 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– برهم صالح: نجتمع اليوم تحت عنوان الشهادة والسيادة.

– صالح: نرفض أن يكون العراق ساحة صراع الاخرين او منطلقا للعدوان على أحد.

– صالح: هناك من يريد ان ينشغل العراقيون بصراعات داخلية.

– صالح: لا بد من إكمال الإصلاح الذي خطّته دماء الأبرياء والشهداء.

– صالح: العراق بحاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين في بناء دولة بسيادة كاملة.

– صالح: نريد عراقا آمنا مع شعبه وجيرانه والمنطقة.

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