الفتح: الكاظمي لا يمتلك الشجاعة لزيارة دور الفقراء وزياراته للمناطق التجارية فقط

2021/01/05 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اعتبر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الثلاثاء، أن الحكومة لا تمتلك الشجاعة للقيام بزيارات الى المناطق الفقيرة.

وقال الكناني في تصريح لوكالة /المعلومة/ أنه “لا توجد شجاعة من قبل رئيس الحكومة والمسؤولين التنفيذيين لزيارة المناطق الشعبية المسحوقة من كافة النواحي الخدمية”، مضيفا أن “الحكومة تختصر زياراتها على المناطق التجارية والتي سكانها وضعهم الاجتماعي والمعيشي افضل من المناطق الشعبية”.

واعتبر أن “الحكومة لا ترغب بالاختلاط مع المواطنين الفقراء والاستماع إلى معاناتهم وشوكواهم”، لافتا إلى أنه “متى ما توفرت القيادة الحكيمة والشجاعة سنشاهدها في المناطق الفقيرة”.

وخرج رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، في جولة في شوارع بغداد، وسط زحامات مرورية خانقة تسببت بها الإجراءات الأمنية قبل وبعد وصوله.



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