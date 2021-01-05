بالوثيقة.. الداخلية ترقي اكثر من 5 الاف رتبة عسكرية

2021/01/05 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، ترقية 5042 ضاباً الى رتب اعلى.

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