التربية تُعلن عن قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ

2021/01/05 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية ، قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ"بالانتساب" للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان ، وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة في المعاهد للعام الدراسي الحالي بـ"الانتساب" .

من جانبها حددت المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهد خطي بتدريس أولادهم بالمنزل ، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب .

كما استثنت الضوابط من التقديم على الانتساب طلبة الخامس الا في حالتين (طلبة الدراسة المسائية المنتسبين في احد صنوف الاجهزة الامنية ، او ممن لديه حالة مرضية مستعصية تعضدها التقارير الطبية) ، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021 .

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