اتحاد الادباء ينعى الشاعر الكبير الفريد سمعان

2021/01/05 | 15:24 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: الشاعر القدير والمناضل ألفريد سمعان في ذمة الخلود..

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر القدير ألفريد سمعان، الذي توفي يوم الثلاثاء ٥ كانون الثاني ٢٠٢١، في العاصمة الأردنية عمّان، بعد مسيرة حافلة بالإبداع والمنجزات..

الرحمة لروحه الطاهرة، وخالص العزاء للوسط الثقافي، والتضامن والمواساة لعائلته الكريمة، وللأهل والمحبّين الصبر والسلوان.

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