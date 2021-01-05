2021/01/05 | 15:26 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتطرق هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" إلى العناوين التالية: بعد خمسة أشهر على تفجير مرفأ بيروت..



ليليان شعيتو تستعيد وعيها محرومة من إبنها.



تجسيد الذات الإلهية بالمنهج التعليمي يثير الغضب في السودان.



ملابس معلقة على الأشجار في العراق وهذا السبب.



قاعة مرايا أكبر مبنى عاكس في العالم بالسعودية.



وفي جولتنا: نعامتان تسابقان ولى عهد دبى.

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