عاجل | تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية

2021/01/05 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | أمير الكويت: نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك.

– أمير الكويت: اتفقنا على توقيع بيان العلا في هذه القمة.

– أمير الكويت: نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا.

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