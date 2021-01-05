2021/01/05 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | أمير الكويت: نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك.
– أمير الكويت: اتفقنا على توقيع بيان العلا في هذه القمة.
– أمير الكويت: نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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