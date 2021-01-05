اليوم.. تعرف على ابرز لقاءات التجمع الثاني للمرحلة الاولى لدوري السلة الممتاز

2021/01/05 | 15:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات التجمع الثاني للمرحلة الاولى لدوري السلة الممتاز، على قاعة الشعب المغلقة في بغداد،.

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