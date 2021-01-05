2021/01/05 | 15:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شبكات الكهرباء

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

242 مشاهدة

أكد مسؤول عراقي، أن واشنطن مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "فرانس برس" أمس الاثنين، 4 كانون الثاني 2021، إن "هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمدا من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة مناقشات طويلة، حيث سيتيح هذا القرار لبغداد، الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران حتى مطلع نيسان المقبل".

وأشار إلى أن "العراق يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه".

جدير بالذكر انه بعد قيام الولايات المتحدة بفرض عقوباتها على إيران في نهاية العام 2018، منحت واشنطن العراق إعفاء تلو الآخر، ريثما يعثر على موردين آخرين.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد إعفاء العراق من استيراد الطاقة من إيران لثلاثة أشهر إضافية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد إعفاء العراق من استيراد الطاقة من إيران لثلاثة أشهر إضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).