موقع امريكي : سجن ترامب هو الطريقة الوحيدة لمنع انحدار الحزب الجمهوري نحو الفاشية

2021/01/05 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اعتبر موقع رو ستوري الامريكي ، الثلاثاء، ان ايداع الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السجن لمخالفاته القانونية الكثيرة هو السبيل الوحيد لردع الحزب الجمهوري ووقف انحداره نحو الفاشية الاستبدادية .

وذكر تقرير للموقع الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” محاولات ترامب للتلاعب بنتائج الانتخابات في ولاية جورجيا كما كشفت عنها التسجيلات الصوتية المسربة تؤكد حقيقة ان ترامب يحاول تخريب السيادة العليا للشعب الامريكي في الانتخابات “.

واضاف أن ” القانون الاتحادي يُعاقب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على كل شخص قام عن قصد وعن غير قصد بحرمان أو احتيال أو محاولة خداع سكان الولاية من عملية انتخابية نزيهة ونظيفة “.

وتابع أن ” جميع ممثلي الولايات قد اجتمعو في 14 كانون الأول للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية الوطنية، وتم إهمال جميع دعاوى ترامب القضائية باستثناء واحدة.



(واحدة قيد النظر في محكمة الولاية) و كل ما تبقى هو أن يوقع الكونغرس الأمريكي، ومع ذلك يتصل ترامب برئيس الهيئة الانتخابية في ولاية جورجيا طالبا تغيير النتائج لصالحه “.

وواصل ان ” القضية هنا ليست جنون ترامب بقدر ما هي الحافز السياسي الذي خلقه هذا الرئيس، حيث يخطط العشرات من مشرعي الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ، بما في ذلك حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ ، للاعتراض على التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية”.

وبين ان ” ذلك سيؤدي الى نقاش زائف لن يغير النتيجة ، حيث سيكون بايدن رئيسا لكن لمجرد أنهم لن ينجحوا هذه المرة في إلغاء انتخابات رئاسية قانونية لا يعني أنهم لن ينجحوا في المرة القادمة، فكل ما يحتاجونه الآن هو السيطرة على البيت الابيض فهل لدينا سبب وجيه للثقة في أنهم لن يفعلوا ما لا يمكن تصوره في المرة القادمة؟”.

واشار التقرير الى أن ” الطريقة الوحيدة لكبح مثل هذا الانحدار نحو الفاشية هو سجن ترامب فالاقالة لن تكون كافية ، فقد راينا بالفعل ما يرغب الجمهوريون في فعله حتى عندما يواجهون سلوكًا خائنًا لرئيس جمهوري، وقد يعفو ترامب عن نفسه ، لكن من المؤكد أن ذلك سيثير طعنًا قانونيًا من المدعي العام الأمريكي القادم”.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع امريكي : سجن ترامب هو الطريقة الوحيدة لمنع انحدار الحزب الجمهوري نحو الفاشية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع امريكي : سجن ترامب هو الطريقة الوحيدة لمنع انحدار الحزب الجمهوري نحو الفاشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).