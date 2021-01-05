البورصة تواصل انخفاضها في جلسة الثلاثاء

2021/01/05 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصل مؤشر البورصة انخفاضه، الثلاثاء، بعد خسائر حققتها 8 شركات.

وقررت البورصة عدم تنظيم جلسة تداول ليوم غد الاربعاء لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.21%.

وجرى تداول 596,5 مليون سهم بقيمة 706,1 مليون دينار.

كما انخفضت اسهم 8 شركات تقدمها اسهم انتاج الالبسة الجاهزة بنسبة 4.96% تلتها اسهم بغداد للمشروبات الغازية نسبة 4.81%.

فيما ارتفعت اسهم 7 شركات تقدمها اسهم مصرف عبر العراق بنسبة 8.57% تلتها اسهم شركة مصرف الموصل بنسبة 7.69%.

وباع المستثمرون الاجانب 44 مليون سهم بقيمة 67 مليون دينار بعد تنفيذ 37 صفقة على اسهم ثلاث شركات.

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