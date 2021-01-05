اعتقال داعشيَّين متَّهمين بمهاجمة البيشمركة في كركوك

2021/01/05 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت عنصرين من تنظيم داعش في محافظة كركوك، وإلى جانب انضمامها لـ"ديوان الجند"، فإنهما يواجهان ثلاث اتهامات رئيسة ومنها شن هجمات على قوات البيشمركة وهدم جسر "مريم بيك" الرابط بين المحافظة وناحية الرشاد.

وقالت الوكالة في بيان، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على "إرهابيين اثنين" في محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (4 ارهاب) لانتمائهما لما يسمى ديوان الجند في داعش.

واعترف المعتقلان خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لداعش عام 2014 بصفة مقاتل في "المفارز العسكرية/ ديوان الجند".

واشترك العنصران بمعركة "الفتح المبين" في كركوك وكذلك بالهجوم على قوات البيشمركة عام 2015، إلى جانب هدم مجسر مريم بيك الرابط بين محافظة كركوك وناحية الرشاد، وبعد تدوين أقوالهما بالاعتراف تمت إحالتهما للقضاء.

PUKmedia وكالة الاستخبارات

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