شورش اسماعيل: للبيشمركة دور كبير في كسر شوكة الارهاب

2021/01/05 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب مسؤول التنسيق الأمني المشترك في اقليم كوردستان، عن استمرار دعم ومساعدة قوات البيشمركة بشكل أكير وتكثيف وتوسيع عملية التدريب.

جاء ذلك خلال استقبال شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، للجنرال "برنسيبه" نائب مسؤول مكتب التنسيق الامني المشترك لقوات التحالف في بغداد وسؤول مكتب التنسيق في اقليم كوردستان والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سربست لزكين، وكيل وزارة البيشمركة، وعدد من مسؤولي الوزارة، التأكيد على التنسيق وبشكل أكبر بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية والمستشارين العسكريين لقوات التحالف، وكذلك بحث مخاطر تحركات داعش الارهابي ومواجهته.

واوضح وزير البيشمركة، ان وزارته تعرب عن سعادتها لاستمرار الدعم من قوات التحالف وتوسيع عمليات التدريب لقوات البيشمركة، واضاف بالقول: على الرغم من الازمة الاقتصادية والاوضاع التي تمر بها المنطقة، الا انه لقوات البيشمركة الدور الفاعل في كسر شوكة تنظيم داعش الارهابي والحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، اشار مسؤول مكتب التنسيق الأمني المشترك الى، أهمية دائرة العمل المشترك بين القوات وعلى انها ضرورة حالية لكسر شوكت تنظيمات داعش الاجرامية ي المنطقة، مبينا انه يعمل في سبيل حل المشاكل والعمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

PUKmedia ترجمة

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