2021/01/05 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي قرات في الاخبار قبل يومين، ان مئات الطيور قد نفقت بعد إطلاق كثير من الأشخاص ألعابا نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد.وأظهر مقطع مصور للشوارع قرب محطة القطار الرئيسية في روما عشرات وعشرات من الطيور النافقة - معظمها لطائر الزرزور - متناثرة على الأرض.تذكرت عندها ظاهرة الرماية العشوائية التي انتشرت في بلادنا ، بعدما تحققت مقولة الشعب المسلح في ليبيا، بعد رحيل صاحبها، بعيد أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرازير..والبشر في ليبيا - عبد السلام الزغيبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرازير..والبشر في ليبيا - عبد السلام الزغيبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).