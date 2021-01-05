الجماهير تواصل النضال لتحقيق أهداف الثورة - تاج السر عثمان

2021/01/05 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان وسط سخط شديد واجهت الجماهير الكادحة الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات ( بنزين، جازولين، غاز.



الخ) ، والكهرباء، مما أدي لمطالبتها بالغائها فورا ، فما عادت تحتمل المزيد من تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي التي طبقتها الحكومة بطريقة مذلة ، أدهشت قيادة صندوق النقد الدولي نفسه!! ، كما فعلت حكومة النظام البائد حتى ذهب ريحها.



كما تطالب جماهير العاملين بإجازة قانون النقابات الموحد كما عبر تجمع المهنيين ع ......





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