الامير محمد بن سلمان يعانق أمير قطر في استقباله لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

2021/01/05 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلا (السعودية)-(أ ف ب) – لقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية الثلاثاء للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي سبقها إعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، ما يؤشر الى مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.وكان في […]

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