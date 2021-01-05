2021/01/05 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي: 12 حالة وفاة و757 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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