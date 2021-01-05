مصرف الرشيد يعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

2021/01/05 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصرف الرشيد يوم الثلاثاء عن مباشرته برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.ودعا المكتب الاعلامي في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، انه على المتقاعدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب مراجعة مكاتبه الدفع الالكتروني وفروع المصرف كافة.و أعلن مصرف الرافدين في وقت سابق من اليوم مباشرته بتوزيع رواتب […]

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