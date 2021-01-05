2021/01/05 | 15:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أطفال بانفجار جسم غريب، كما أصيب مدني بحريق منزلي، جنوبي العاصمة.

إذ اصيب ثلاثة أطفال في منطقة عويريج جنوبي بغداد، بجروح متباينة جراء انفجار جسم غريب عليهم أثناء لعبهم، مشيراً إلى أن قوة أمنية نقلت الأطفال إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وطوقت المكان للتحقيق في ملابساته.

وأضاف المصدر أن أنبوبة غاز انفجرت داخل أحد المنازل في حي المسافرين بمنطقة عويريج أيضاً، وأدت إلى اندلاع حريق في المنزل وإصابة أحد أفراد العائلة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار جسم غريب جنوبي بغداد يؤدي الى اصابة ثلاثة اطفال 7 SKY TV.

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