مكتب مصطفى الكاظمي يمنع منتسبي الأمن من التصريحات عبر الإعلام من غير موافقة

2021/01/05 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بمنع جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من الظهور في المقابلات الإعلامية، إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية منه شخصيا.

وتضمنت وثيقة صادرة عن السكرتير الشخصي للقائد العام، التأكيد على توجيه الاخير المتضمن منع ظهور جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من إجراء المقابلات الإعلامية والتصريحات في وسائل الإعلام بشتى أنواعها عن معلومات ومواقف قد تمس الأمن الوطني العراقي، إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية.

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